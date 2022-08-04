5G’yi uzaya taşıyacaklar! 0:00 / 0:00

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İletişim teknolojileri şirketi Ericsson, Fransız havacılık ve uzay şirketi Thales ve kablosuz teknoloji geliştiricisi Qualcomm Technologies ile birlikte 5G’yi dünyanın sınırlarının dışına çıkarıp, yörüngedeki uydulardan meydana gelen bir ağ oluşturmayı planlıyor.

Projeyle birlikte geleceğin 5G akıllı telefonlarının kullanım alanı genişleyecek. Bu sayede yalnızca veri bağlantısı sunan geleneksel uydu telefonları yoluyla iletişim kurulabilen bölgelerle sınırlı kalınmayıp, dünyanın her yerinde 5G bağlantıdan ve geniş bant veri hizmetlerinden yararlanabilme potansiyeline erişilecek.

DENİZLERİ VE OKYANUSLARI DA KAPSAYACAK

Alçak Dünya Yörüngesinde (ADY) bulunan uydular yoluyla sağlanan 5G bağlantının en zorlu coğrafyaları; denizleri, okyanusları ve karasal bağlantı imkanının bulunmadığı diğer ücra bölgeleri kapsama alanına dahil etmesi bekleniyor.

Bu ölçüde yaygın bir kapsama alanının, hem 5G akıllı telefon abonelerine sunulan dolaşım hizmetlerini iyileştirmesi, hem de taşımacılık, enerji ve sağlık sektörlerinin 5G kullanım senaryolarından yararlanması amaçlanıyor. Uzay tabanlı ağlar aynı zamanda karasal ağların beklenmedik kesintiler veya doğal afetler sebebiyle kullanılamadığı durumlarda yedek iletişim ağı olarak görev yapabilecek.

DOĞAL AFETLERDE KRİTİK ROL ÜSTLENECEK

Ericsson Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CTO’su Erik Ekudden konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ericsson, Thales ve Qualcomm Technologies’in kurduğu iş birliği, iletişim tarihinde önemli bir kilometre taşı olma niteliği taşıyor. Nihayetinde bu teknoloji, birlikte çalışan 5G uydular ve karasal bağlantılar yoluyla gerek okyanusun ortasında gerek ücra bir bölgedeki ormanın içinde olsun, dünyanın her noktasındaki kullanıcılara gelişmiş, güvenli ve ulaşılabilir iletişim imkanı sunacak.”

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise “Ericsson, Thales ve Qualcomm Technologies arasındaki test ve validasyon işbirliği, okyanuslar ve ormanlar gibi dünyanın en ücra ve zorlu bölgelerinde bağlantı imkanı sağlayacak. Bu da herkesin ve her şeyin, her yerden güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde birbirine bağlanabileceği bir dünyanın kapısını aralıyor. Aynı zamanda mevcut karasal ağların doğal afetler sebebiyle hizmet vermediği durumlarda yedek iletişim ağı olarak görev yapabilecek olması da önemli bir değer yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

İLK TEST ÇALIŞMALARI İÇİN ‘START’ VERİLDİ

Verilen bilgiye göre küresel telekomünikasyon standartları kurumu 3GPP’nin Mart 2022’de verdiği onayın ardından, Ericsson, Thales ve Qualcomm Technologies’in başlattığı bu ilk test ve validasyon çalışmasında karasal olmayan ağların desteklenmesi amaçlanıyor.

Test kapsamında, 5G karasal olmayan ağları oluşturacak 5G akıllı telefonlar, uydular ve karadaki 5G ağ bileşenleri gibi çeşitli teknoloji unsurlarının validasyonu gerçekleştirilecek.

HANGİ ŞİRKET NE YAPACAK?

Ericsson, hızla hareket eden ADY uydular aracılığıyla yayılan radyo sinyallerini yakalamak üzere modifiye edilen bir 5G sanal RAN (vRAN) kümesini test ederek, uzay boşluğu ile dünyanın atmosferi arasında geçiş yapan 5G radyo dalgalarında ne gibi değişimler olduğu sorusuna yanıt arayacak.

Thales ADY uydularda kullanıma uygun bir 5G radyo uydu sistemini test etmeyi planlarken, Qualcomm Technologies ise 5G NTN’lerin geleceğin 5G akıllı telefonlarında kullanılabileceğini kanıtlamak amacıyla geliştirilmiş test telefonlarından yararlanacak.