        Haberler Spor Futbol 6 yaşındaki Cihangir'in dileği gerçek oldu!

        6 yaşındaki Cihangir'in dileği gerçek oldu!

        UEFA Avrupa Ligi finali, anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Aort yetersizliğiyle mücadele eden 6 yaşındaki Cihangir, 'ball carrier' (maç topu taşıyıcısı) olarak final maçının topunu başlama vuruşu noktasına taşıdı. Büyüyünce futbolcu olmak isteyen minik Cihangir, dev organizasyonun ilk topunu taşıyarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 13:09 Güncelleme:
        UEFA ve Make-A-Wish International iş birliği sayesinde Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali’nde çok özel bir an yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve aort yetersizliği ile mücadele eden 6 yaşındaki Cihangir, final maçında maç topu taşıyıcısı (ball carrier) olarak sahaya çıktı ve maçın ilk topunu taşıdı.

        En büyük dileği büyüdüğünde futbolcu olmak olan Cihangir, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut, güç ve motivasyon vermeye çalışıyor. UEFA’nın, Make-A-Wish International ile gerçekleştirdiği bu anlamlı iş birliği sayesinde, dünyanın farklı ülkelerinden dilek çocukları futbolun birleştirici gücüyle unutulmaz deneyimler yaşayabiliyor. Sporun ilham veren dünyası, çocukların hayallerine dokunurken, onların kendilerini güçlü ve özel hissetmelerine de katkı sağlıyor.

        Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği Hakkında

        2000 yılında kurulan Bir Dilek Tut Derneği, 2009 yılından bu yana Make-A-Wish International çatısı altında Make-A-Wish Türkiye olarak faaliyet göstermektedir. Dernek, 3-17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların hayata bağlanmasına destek olmaktadır.

