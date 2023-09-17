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        Haberler Magazin 60 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Yonca Evcimik pozlarıyla fırtınalar estirdi!

        60 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Yonca Evcimik pozlarıyla fırtınalar estirdi!

        Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Yonca Evcimik, geçtiğimiz gün 60. yaşını kutladı. Doğum gününe dair çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isme, sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:54
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        Asıl adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü sanatçı, güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Evcimik, 60. yaşını özel pozlarla kutlama kararı aldı. Sevilen isim, doğum günü kutlamaları için çekilen özel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Evcimik, paylaşımına, "Yeni yaşa yeni fotoğraflar. Hoşgeldin 60 İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum. Bu akşam yeni yaşımı sahnede kutluyorum." notunu düştü.

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        Instagram hesabında 540 bin takipçisi olan Yonca Evcimik'e sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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        Bikinisinin üzerine giydiği file üstü ile poz veren Yonca Evcimik, doğum gününe özel çekildiği fotoğraflarını peş peşe yayınlayarak sevenlerinin beğenisine sundu.

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        İşte Yonca Evcimik'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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