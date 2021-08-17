Elinde iyi, geniş, alternatifli, kaliteli bir kadro, bu kadronun başında da ülkenin en iyi hocası var… Buna rağmen Galatasaray en iyilerle, en iyi futbolu oynamıyor… Bu en iyilerin karşılığını veremiyor… Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u izledik… Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var...