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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek!

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        12 Dev Adam hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre müsabakalarının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

        Milliler, 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk tur son penceresinin maç programı şu şekilde:

        2 Temmuz Perşembe

        TSİ 21.00 Bosna Hersek - Türkiye

        6 Temmuz Pazartesi

        19.00 Türkiye - İsviçre

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