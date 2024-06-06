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        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:10
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        Filenin Efeleri, Polonya'ya mağlup!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

        Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmayı Polonya 25-19, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

        Japonya'daki ilk maçında Slovenya'ya da 3-0 yenilen Milliler, turnuvanın Antalya'da gerçekleşen ilk etabını galibiyet alamadan tamamlamıştı.

        Polonya ise Milletler Ligi'nde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanırken tek yenilgisini Antalya etabında Slovenya karşısında almıştı.

        Ay-yıldızlılar sıradaki maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşı karşıya gelecek.

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