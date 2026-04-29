        Haberler Spor Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımının, Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımının, Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları kadroları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı!

        Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları'nda boy gösterecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

        VNL

        Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

        Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

        Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic

        Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        REKLAM

        AKDENİZ OYUNLARI

        Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer

        Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç

        Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan

        Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz

        Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir

