Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol A Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlendi

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlendi

        2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, medya günü etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın Milliler'de medya günü düzenlendi!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda karşılacakları maç öncesi düzenlenen medya gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "KADIN FUTBOLU ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR KIRILMA ANINI ATLATTIK"

        Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Buraya gelerek bize çok ciddi motivasyon veriyorsunuz." dedi.

        Çok önemli bir dönemde olduklarını aktaran Kıragası, "Sene başında 'Bu sene bizim performansımızı ortaya koyacağımız sene.' demiştik. Dediğimiz gibi oldu. Orta ve üst klasman Avrupa ülkeleriyle başa baş mücadele ettiğimiz ve karşılığını aldığımız, kadın futbolu adına çok önemli bir kırılma anını atlattığımız bir eşiği yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Erkek millileri dün buradan uğurladık. Giden konvoyu görmek bizi duygulandırdı ama aynı zamanda motivasyon kaynağı oldu. Umarım önümüzdeki sene biz de Brezilya'ya aynı şekilde gideriz. Bunun için son dakikaya kadar mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BİZİM İÇİN HALA BİR GEÇİŞ DÖNEMİ"

        Kuzey İrlanda ile karşılaşacakları Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmediklerini hatırlatan Kıragası, şöyle devam etti:

        "Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmedik. Çok seviyoruz, Pendik yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Kuzey İrlanda'yı ilk maçta deplasmanda 1-0 yendik. Fiziksel olarak bizden üstün olan, yurt dışında oyuncular oynatan, bizim üst sıramızda olan bir takım. Aynı kazanma tutkusuyla sahaya çıkacağız. İstediğimiz çevresel faktörleri tutturduk. Orada kış ayında çim olmayan sahada oynadık. Şimdi taraftarımız önünde oynayacağız."

        Ana kadronun güçlenmesi adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Necla Güngör Kıragası, "Biz çok hayal kuran bir takımız. 'Bu kadroyla yapabildiğimizin en iyisini yapacağız.' dedik. Bundan sonrakiler bu kadronun yaptıklarını geçmeye çalışacak. Kadın futbolunun cefasını çekip sefasını yeni yeni sürmeye başlayan bir kadro var. Çok istekliyiz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Bu bizim için hala bir geçiş dönemi. Umarım şans yanımızda olur. Kuzey İrlanda'dan alacağımız 1 puan bile play-off'u garantilemek gibi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        "OYUNCULARIMLA ARAMIZDA MUHTEŞEM BİR SAYGI VAR"

        Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Artık abladan ziyade biraz anne oldum. Çok gurur duyuyorum. Birçok oyuncumla çok uzun zamandır beraberiz. Federasyonda 16 sene oldu. İlişkimiz çok farklı, oyuncularımla aramızda karşılıklı muhteşem bir saygı var. Bu kadar erkek egemen bir dünyada kadın olarak ayaklarının üstünde durup 'Ben bu işi yapabilirim' diyorlar. O yüzden büyük saygım var ama sevgim sonsuz. Her zaman söylüyorum benim 1 oğlum var ama bir sürü kızım var. Anne-kız ya da abla-kardeş rolüyle devam ediyoruz ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum."

        MİLLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Ay-yıldızlı ekip, Kuzey İrlanda maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcuların 2 grup halinde pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü

        Siirt'in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan Muhammed Aydınalp (3), hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!