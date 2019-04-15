A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirim takipçilerini bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğunu inceledğimizde yiyecek içecek kategorisinde, mutfak araç gereçler kategorisinde ve elektrikli aletler kategorisinde kampanyalar mevcut. İşte A101 18 Nisan Aktüel ürünler kataloğu...
Samsung smart tv 2.929,00 TL
Samsung cep telefonu 1.199,00 TL
Elton uydu alıcılı led 849,00 TL
ALTUS 3 çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL
Aprilla burun kılı kesme makinesi 11,95 TL
Aprilla saç kesme makinesi 49,95 TL
Fantom toz torbalı süpürge 259,00 TL
Sunny çelik çaycı 109,00 TL
Ayakkabı dolabı 135,00 TL
Asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL
Ahşap plastik askı 9,95 TL
Gırgır 2,95 TL
Çok amaçlı kutu 1,95 TL
Hascevher tencere seti 6 parça 99,95 TL
Papilla yanmaz yapışmaz ürünler 19,95 TL
Keramika çerezlik 3,50 TL
DOLU akülü araba 499,95 TL
Lolla's oyuncak bebek ve atı 24,95 TL
Oyuncak ışıklı sesli gitar 14,95 TL
Etkinlik masası ve sandalyesi 69,95 TL
12 jant bisiklet 129,95 TL
Lisanslı çocuk güneş gözlüğü 16,95 TL
Canlı çiçek çeşitleri 13,95 TL
Led ışıklı kol saati 24,95 TL
Lisanslı uçurtma 9,95 TL
Lisanslı tek kişilik yatak örtüsü 34,95 TL
Nevresim seti 39,95 TL
Tek kişilik çarşaf seti 27,95 TL
Lisanslı Tül Perde 185x200 cm 29,95 TL
Lisanslı Pike 27,95 TLLisanslı Kırlent 10,95 TL
Lisanslı Masa Örtüsü 14,95 TL
Lisanslı Çift Kişilik Nevresim Seti 54,95 TL
Lisanslı Erkek Çocuk Atlet 6,95 TL
Milka bar çikolata çeşitlleri 1,95 TL
Milka bisküvili çikolata 3,95 TL
Eti Alaska 3,50 TL
Forno bonomi çıtır atıstırmalık 6,45 TL
OMO baby sıvı deterjan 29,90 TL
Yumoş sensitive konstantre yumuşatıcı 15,95 TL
Şenpiliç piliç salam 13,50 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.