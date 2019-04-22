A101 25 Nisan 2019 kataloğunu incelediğimizde erkekleri yakından ilgilendiren ev aletleri mevcut. Ayrıca Ramazan ayına kısa bir süre kala da Ramazan fırsatları katalogda yerini aldı. İşte A101 25 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu...
ELTON full hd uydu alıcılı led 1.699,00 TL
Piranha akıllı çocuk saati 199,95 TL
SanDisk 32 GB hafıza kartı 28,95 TL
HONOR 8A cep telefonu 1.299,00 TL
Arzum Eco midi fırın 249,00 TL
SEG Çamaşır makinesi 1.299,00 TL
SEG bulaşık makinesi 999,00 TL
SEG derin dondurucu 1.199,00 TL
Arzum tost makinesi 159,00 TL
Arzum seramik tabanlı ütü 99,95 TL
Arzum pery stil saç kurutma makinesi 89,95 TL
Aprilla saç maşası 39,95 TL
Aprilla saç düzleştirici 34,95 TL
Aprilla saç kesme makinesi 49,95 TL
Luminarc servis tabağı 5,95 TL
Papilla kızartma tenceresi 32,50 TL
Yağ sıçratmaz 8,50 TL
Benekli kase 6,95 TL
Kahve tepsisi 3,95 TL
Termos bardak 9,95 TL
Çok amaçlı düzenleyici raf 12,50 TL
Kulplu süzgeç 4,95 TL
Dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL
Dyo ipek mat iç cephe boyası 15L 229,95 TL
Casatı duvar boyası 10 kg 39,95 TL
Casatı tavan boyası 10 kg 37,95 TL
Vakumlu hurç 19,95 TL
Çocuk masa sandalye takımı 119,95 TL
Darbeli matkap 199,95 TL
Kırıcı delici pnömatik matkap 399,95 TL
Avuç taşlama 149,95 TL
Titreşimli zımpara 79,95 TL
Kaymaz taban kadife halı 99,95 TL
Kaymaz taban kadife yolluk 29,95 TL
Kaymaz taban kadife halı 49,95 TL
Çekyat örtüsü 29,95 TL
Bayan seamless sütyen 16,95 TL
Bay seamless boxer 9,95 TL
Lezita dondurulmuş piliç kroket 10,45 TL
Yudum omega 3 bitkisel sıvı yağ 26,95 TL
Beşler piliç kangal sucuk 9,95 TL
Sek kaymaksız yoğurt 10,95 TL
Eker kefir 1L 5,45 TL
Pınar hindi uzun sosis 8,95 TL
Soffio çocuk kilot bez çeşitleri 19,95 TL
Soffio sensitive ıslak havlu 10,75 TL
Vernel Max konstantre yumuşatıcı 25,90 TL
Persil premium toz deterjan 29,95 TL
Soffio çocuk kilot bez çeşitleri 19,95 TL
Soffio sensitive ıslak havlu 10,75 TL
Vernel Max konstantre yumuşatıcı 25,90 TL
Persil premium toz deterjan 29,95 TL
Hastel hazır sarma kadayıf 6,95 TL
Gazioğlu üçler tel çiğ kadayıf 5,45 TL
Sandy gül suyu 4,45 TL
Kenton revani 4,95 TL
Nimet şekerpare 2,95 TL
Yeğenler buğday unu 21,75 TL
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