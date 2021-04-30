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AB'den Apple'a rekabet kurallarını ihlal suçlaması

Avrupa Birliği (AB),Apple'ı uygulama mağazası App Store kuralları ile müzik veri akışı piyasasında hakim konumunu kötüye kullanmakla ve rekabet kurallarını çiğnemekle suçladı

AB'den Apple'a rekabet kurallarını ihlal suçlaması
AA

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği için resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı.

Günümüzde mobil cihazların ve uygulamaların hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Vestager, "Bu uygulamaların sayısı arttı ama sadece App Store ve Google Play olmak üzere sadece 2 tane ana uygulama mağazası bulunuyor. " diye konuştu.

Vestager, Apple cihazlara uygulamaların App Store'dan yüklenebildiğini, Google Play'in Apple cihaz sahipleri için etkili bir alternatif olmadığını anlattı.

Müzik uygulamalarının Apple kullanıcılarına ulaşmak için App Store'a gitmek ve Apple'ın onlara "dayattığı kuralları" kabul etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Vestager, Apple'ın müzik veri akışı uygulamaları alanında önemli miktarda piyasa gücüne sahip olduğunu ve hakim konumunu kötüye kullandığını vurguladı.

Vestager, Apple'ın sadece uygulamaları kontrol etmekle kalmadığını, aynı zamanda sahip olduğu Apple Music ile diğer benzer uygulamalarla rekabet ettiğini de anımsattı.

Apple'ın dijital içerik satın almak için zorunlu bir sistem kullandığına dikkati çeken Vestager, "Apple, sistemdeki bütün satın almalarda yüzde 30 oranında bir komisyon uyguluyor. Bu, müzik veri akışı sağlayanların Apple'a ödeme yapmadan abonelik yapamaması anlamı taşıyor." dedi.

Vestager, söz konusu ücretin kullanıcılara yansıdığını ve fiyatları yükselttiğini belirlediklerini anlattı.

Apple kurallarının müzik veri akışı sağlayıcıları sınırlandırdığını belirten Vestager, müzik uygulamalarının kullanıcılara daha ucuz alternatifler konusunda bilgilendirmede bulunamadıklarını ifade etti.

Vestager, bu nedenle Apple cihaz kullanıcılarının bazı müzik hizmetlerine yüksek fiyat ödediklerini ya da abonelikleri doğrudan alamadıklarını anlattı.

Apple'ın kendi uygulamaları aracılığıyla pek çok uygulama ile rekabet ettiğini anımsatan Vestager, Apple kurallarının rakiplerinin maliyetlerini yükselttiğini ve kar marjlarını düşürdüğünü ifade etti.

Vestager, bu aşamadan sonra Apple firmasının 12 hafta içerisinde AB Komisyona yanıt vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AB, geçen yıl haziran ayında Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini incelemeye almıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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