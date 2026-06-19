ABD-Avustralya maçı izle: ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynanacak mücadele, ay-yıldızlı ekibin grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek olması nedeniyle yakından takip ediliyor. ABD ilk maçında Paraguay'ı mağlup ederken, Avustralya ise Türkiye karşısında sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Peki ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ABD-Avustralya maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler D Grubu'nda oynanacak ABD-Avustralya karşılaşmasına çevrildi. Her iki ekip de ilk maçlarını kazanarak gruba üç puanla başlamayı başardı. Türkiye'nin yer aldığı grupta oynanacak mücadele, puan tablosunun şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Kritik mücadele nedeniyle, ABD-Avustralya maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...
ABD-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?
ABD - Avustralya maçı 19 Haziran Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.
ABD-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası ABD - Avustralya maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ABD-AVUSTRALYA MAÇI TRT 1 CANLI VE ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLA
TÜRKİYE İÇİN ABD-AVUSTRALYA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ABD ve Avustralya'nın karşı karşıya gelecek olması, ay-yıldızlı ekibin gruptaki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle puan durumunda oluşacak tablo, Türkiye'nin üst tura yükselme hesaplarını doğrudan etkileyebilecek. Bu nedenle Türk futbolseverler mücadeleyi yakından takip ediyor.
D GRUBU'NDA SON DURUM NASIL?
Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçların ardından ABD ve Avustralya üçer puanla üst sıralarda yer aldı. Türkiye ve Paraguay ise ilk hafta sonunda puanla tanışamadı. ABD-Avustralya maçının sonucu, grubun zirvesindeki sıralamayı belirleyecek kritik gelişmelerden biri olacak.