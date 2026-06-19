2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler D Grubu'nda oynanacak ABD-Avustralya karşılaşmasına çevrildi. Her iki ekip de ilk maçlarını kazanarak gruba üç puanla başlamayı başardı. Türkiye'nin yer aldığı grupta oynanacak mücadele, puan tablosunun şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Kritik mücadele nedeniyle, ABD-Avustralya maçı tarihi, saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...