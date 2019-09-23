ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fsavc\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Adam Hickey, \u00c7in\u00b4in ticari s\u0131r h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun \u00c7in\u00b4in sanayi politikas\u0131n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Hickey \u00c7in\u00b4i su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, ticari s\u0131r h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 ya devlet kontrol\u00fcnde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya da h\u00fck\u00fcmetin bu h\u0131rs\u0131zl\u0131klara g\u00f6z yumdu\u011funu belirtti. GE\u00c7EN YIL G\u0130R\u0130\u015e\u0130M BA\u015eLATTI Hickey ayr\u0131ca, ulusal g\u00fcvenlik tehditleri, ticari s\u0131r h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131, ekonomik casusluk ve fikri m\u00fclkiyet h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 2018 y\u0131l\u0131nda \u00c7in Giri\u015fimini ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.