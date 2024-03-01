ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullandı.

Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.

Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.