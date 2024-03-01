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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Kongresi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek tasarıya onay

        ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 08:14
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        ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek tasarı
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        ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

        Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullandı.

        Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.

        Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

        Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.

        Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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