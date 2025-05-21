ABD'de mortgage faizleri 3 ayın en yüksek seviyesinde ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:36 facebook

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