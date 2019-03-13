ABD’den, Çin arasındaki ticaret savaşının en yoğun yaşandığı konu haline gelen Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye yönelik yeni bir adım daha geldi. ABD, Almanya’ya Huawei’nin altyapısını kullanmaması çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili olarak ABD, Huawei'nin 5G mobil ağına katılmasına izin vermesi durumunda Almanya'ya ile olan istihbarat paylaşımını durduracağını duyurdu.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Almanya’ya Berlin’deki ABD büyükelçiliği vasıtasıyla gönderildiği belirtilen mektupta, ABD büyükelçisi Richard Grenell, Almanya Huawei veya diğer Çinli firmaların yeni nesil 5G mobil ağına katılmalarına izin verirse, Alman güvenlik kurumlarıyla aynı düzeyde işbirliğini sürdüremeyeceği iletildi.

'5G'YE DAHİL EDERSENİZ, SIRLARIMIZI PAYLAŞMAYIZ...'

WSJ’ye göre, ABD Büyükelçisinden Almanya'ya gönderilen bir mektup, ülkeyi Huawei'nin yeni nesil 5G altyapısı üzerinde çalışmasına izin verirse bazı sırları paylaşmayı bırakacağı konusunda uyardı.

Ağ güvenliğinin ekipman veya yazılım denetimleriyle etkili bir şekilde yönetilemediğini ileri süren mektup, ABD’nin ne olursa olsun Almanya ile istihbarat paylaşmaya devam etmeyi planlamasına karşın, Huawei ekipmanları Alman altyapısında kullanılırsa, paylaşılan bilgilerin kapsamını azaltılacağını vurguluyor.