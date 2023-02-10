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ABD Dışişleri Sözcüsü Price: "Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerindendi"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem ABD'de de geniş yankı buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, depremin son 100 yılda görülen en şiddetli deprem olduğunu belirtti. Sözcü Price, Türkiye'ye taziyelerini iletti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price:
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında Price, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

ABD’nin Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek için çalıştığını belirten Price, aralarında 3 ABD vatandaşının da bulunduğu ölü sayısının her saat arttığını hatırlattı.

Sözcü, “Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerindendi ve bundan etkilenen kurbanlara, hayatta kalanlara, kurtarma ekiplerine, yardım ekiplerine, ailelere, komşu ve arkadaşlarına taziyemizi iletiyoruz.” dedi.

"200 KİŞİLİK EKİBİMİZ SAHADA"

ABD’nin 200 kişiden oluşan Afet Yardım Ekibinin sahada olduğunu ifade eden Price, bunların arasında özel ekipmanlarla donatılmış uzman personelden oluşan iki kurtarma takımının olduğunu da dile getirdi.

Price, ABD personeli arasında ilk yardım ekipleri, tehlikeli madde ve lojistik teknisyenleri ile mühendisler ve tıbbi uzmanlar olduğunu anlattı.

Afet Yardım Ekibinin 77 tonluk özel ekipmanla gittiğini dile getiren Price, “Ek olarak beton kırıcıları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, çadırlar, su ve su arıtma sistemleri gönderiyoruz. ABD helikopterleri kurtarma personelinin yıkımdan dolayı girişi zor bölgelere taşıyor. Bölgeye ayrıca, yardım çabalarına katılmalarını ümit ettiğimiz ek destek ekipmanı da bölgede önceden konumlandırıyoruz.” diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gün içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü dile getirerek, “Tıpkı Türkiye’nin geçmişte insani yardım ve kurtarma uzmanlarını çok sayıdaki ülkeye gönderdiği gibi biz de bu Türkiye’ye yardım konusundaki küresel çabalara katılmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, “Türkiye’nin ortaya koyduğu ihtiyaçları karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Kısa bir süre içinde Türkiye’ye yapacağımız ek insani yardımlar ve sınırın iki tarafında atacağımız adımlar üzerine konuşmaya başlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de depremden etkilenenlere de destek vermeye çalıştıklarını anlatan Price, Suriye sınır kapılarını insani yardıma açtığı için Türkiye’yi takdir ettiklerini söyledi.

Price, Suriye’ye gönderilen yardımların ABD destekli organizasyonlar üzerinden gittiğini, bu yardımların sadece depremden etkilenen halka gittiğini, Beşşar Esad rejimine gitmediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

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