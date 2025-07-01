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        Haberler Ekonomi Döviz ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk - Döviz Haberleri

        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk

        ABD doları, son altı ayda yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Böylelikle dolar 1973'ten bu yana en kötü yıl başlangıcını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:28
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        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
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        ABD doları, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepetle karşılaştırıldığında son altı ayda yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Doların yılın başında bu yana bu kadar yüksek değer kaybettiği son dönem 1973'tü.

        Financial Times ve New York Times'ın haberine göre bunun nedeni ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi hamlesi ve daha izolasyonist bir dış politika.

        Yılın başında, dolar Trump'ın yeniden seçilmesiyle yükseldi ve ABD para birimine olan talep arttı. Ancak bu coşku uzun sürmedi. Ocak ortasında zirveye ulaştıktan sonra dolar endeksi düşmeye başladı. İş dünyası yanlısı yönetim umutları; inatçı enflasyon ve zaten yüksek olan faiz oranlarının ekonomi ve borsadaki şirketler üzerindeki etkisine dair endişelere yol açtı. Ardından Trump'ın yatırımcının veya analistin tahmin ettiğinden çok daha yüksek olan beklenmedik gümrük vergileri açıklaması geldi ve bu durum hisse senetlerinden tahvillere ve dolara kadar tüm piyasaları paniğe sürükledi.

        Financial Times'a konuşan ING stratejisti Francesco Pesole, "Dolar, Trump 2.0'ın dengesiz politikalarının günah keçisi haline geldi" diyerek süreci yorumladı. Habere göre para birimindeki düşüş, Trump'ın ticaret savaşının ABD dışındaki ekonomilere kendinden daha fazla zarar vereceği ve para biriminin rakiplerine karşı güçleneceği yönündeki yıl başındaki yaygın tahminleri boşa çıkardı. Bunun yerine, Wall Street bankalarının bu yıl dolarla aynı seviyeye geleceğini öngördüğü euro, yatırımcıların ABD ekonomisindeki büyüme risklerine odaklanmasıyla yüzde 13 artarak 1,17 doların üzerine çıktı. Bu arada Alman tahvilleri gibi başka yerlerde güvenli varlıklara olan talep de arttı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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