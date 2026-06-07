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        Haberler Spor Futbol ABD hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi!

        ABD hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi!

        2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın grubunda yer alan ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        ABD hazırlık maçında Almanya'ya kaybetti!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

        ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

        Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

        Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

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