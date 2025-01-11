Abdukodir Khusanov, 50 milyon Euro'ya transfer oluyor

Sky Sports’un haberine göre, Manchester City, Khusanov için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Lens, bu teklife sıcak bakıyor. 20 yaşındaki stoperin de İngiltere’ye transfer olmak istediği ve City’nin kendisine uzun vadeli bir sözleşme önerdiği ifade edildi.