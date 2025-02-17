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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Abdülkadir Ömür: Galatasaray çok etkili oynamadı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Abdülkadir Ömür: Galatasaray çok etkili oynamadı

        Çaykur Rizespor'un oyuncularından Abdülkadir Ömür, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, " Galatasaray çok etkili oynamadı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:27
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        "Galatasaray çok etkili oynamadı"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un oyuncularından Abdülkadir Ömür, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "GALATASARAY ÇOK ETKİLİ OYNAMADI"

        Abdülkadir Ömür, "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyorum ama çok da etkili oynadıkları bir maç olmadı. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray camiası çok kaliteli oyunculara sahip ama maçın hakkı beraberlikti." dedi.

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