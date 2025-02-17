Abdülkadir Ömür: Galatasaray çok etkili oynamadı
Çaykur Rizespor'un oyuncularından Abdülkadir Ömür, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, " Galatasaray çok etkili oynamadı" dedi.
Giriş: 17.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:27
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un oyuncularından Abdülkadir Ömür, karşılaşmayı değerlendirdi.
"GALATASARAY ÇOK ETKİLİ OYNAMADI"
Abdülkadir Ömür, "Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyorum ama çok da etkili oynadıkları bir maç olmadı. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray camiası çok kaliteli oyunculara sahip ama maçın hakkı beraberlikti." dedi.
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