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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart gördü - Futbol Haberleri

        Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart gördü

        Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:40 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:40
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        Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın 82. Dakikada yaşanan pozisyonda Males’nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Alman hakem Daniel Siebert, Abdülkerim’in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarı kartını gören Abdülkerim kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Skor 2-2’yken gerçekleşen bu pozisyon sonrası İsviçre ekibi penaltıdan bulduğu golle skoru 3-2’ye getirdi.

        Abdülkerim Bardakcı, 27 Ağustos Salı günü RAMS Park’ta oynanacak rövanş maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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