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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdullah Kavukçu: Hiçbir yeri satmadan Osimhen'i aldık! - Galatasaray Haberleri

        Abdullah Kavukçu: Hiçbir yeri satmadan Osimhen'i aldık!

        Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen transferi sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:44
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        "Hiçbir yeri satmadan Osimhen'i aldık!"
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        Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

        "HİÇBİR YERİ SATMADAN ALDIK"

        Osimhen için hiçbir yeri satmadan transfer tamamladıklarını söyleyen Abdullah Kavukçu "Biz başkanımla bu işe Ocak ayında başladık. Herkes bize 'PR yapıyorsunuz' dedi. 'Osimhen gelsin paramız hazır' dedik. Buna da inanmadılar. Gerçekten o paraları bulmak için çok çalıştık. Hiçbir yeri satmadan biz bu paranın kaynağını çıkardık." dedi.

        "BİR KISMI PEŞİN, BİR SENEDE ÖDEYECEĞİZ"

        Açıklamalarına devam eden Abdullah Kavukçu "Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık." ifadelerini kullandı.

        "PR'CI DİYENLER PARAYI VERSİN!"

        Abdullah Kavukçu ayrıca "Yarın (perşembe) son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!" dedi.

        YENİ TRANSFERLER İÇİN MESAJ

        Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Abdullah Kavukçu "Diğer transferler için de taraftarlar sakin olsun, bize inansın, güvensin." diye konuştu.

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