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Haberler Futbol İngiltere Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkileri elinden alındı! - Spor Haberleri
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Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkileri elinden alındı

Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı. Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri de durdurulmuştu

Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkileri elinden alındı! - Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyuruldu.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşmasının geçerli olduğu ve takımın antrenman ve maçlarını yapmaya devam edeceği belirtildi.

SATIŞ ASKIYA ALINMIŞTI

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya almıştı. İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyurulmuştu.

TAHMİNİ DEĞERİ 9,4 MİLYAR STERLİN

Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verilmişti.

TRANSFER VE BİLET SATIŞI YASAĞI

Yapılan açıklamalara göre, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olunmuştu.

Açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA'Yİ DEVRETMİŞTİ

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

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