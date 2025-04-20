Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: Yönetim kurulu olarak bütün sorumluluğu alıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı: Yönetim kurulu olarak bütün sorumluluğu alıyoruz

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor beraberliği sonrası çok üzgün olduklarını belirterek, tüm sorumluluğu yönetim kurulu olarak aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yönetim kurulu olarak bütün sorumluluğu alıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, şampiyonluk şanslarının az olduğunu, taraftarlardan da özür dilediklerini söyledi.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kendileri adına üzücü bir akşam yaşadıklarını dile getirdi.

        Fenerbahçe ve taraftarlar adına çok üzücü bir gün olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili şahsım ve yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadro ve yönetim olarak bir aileyiz, bütün aile olarak bu kayıpla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Ama bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan gönüllüleriz. Biz de çok üzgünüz. Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor, maç berabere bitiyor. Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı bizim için çok üzücü." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonluk için iyi bir kadro kurduklarının altını çizen Ilıcalı, şunları kaydetti:

        "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum, çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuz olsun, teknik direktörümüz olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Biz de bu açıdan üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız, onlar yorumlarında kendi açılarından haklılar. 6 hafta var, şu anda şansımız zor görünüyor. Biz ama taraftarımızla, teknik ekibimizle, futbolcularımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Süs havuzunda elektriğe kapıldılar
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu