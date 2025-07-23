Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 bin personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda toplam 20 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Bu noktada Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı gibi detaylar başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte alıma ilişkin ayrıntılar.
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık bünyesine yeni personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin açıklamasında 20 bin personel alımının zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda olacağını duyurdu. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl? İşte Adalet Bakanlığı 20 personel alımı süreciyle ilgili detaylar…
ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.
Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.
Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.
Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum.
Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.’’
ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2025 yılı Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin ilan, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve böylece başvurulara ilişkin detaylar netlik kazanacak.
Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda yapılacak.
Kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile belli olacak.