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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve konserler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla ve özlemle anılacağı etkinlikler ülke genelinde düzenlenecek. Adana 29 Ekim etkinlikleri kapsamında birçok sanatçı konser verecek. İşte Adana 29 Ekim 2023 etkinlik ve konser takvimi...