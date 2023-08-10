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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor Osijek maçı canlı yayın TV8,5 izle! UEFA Konferans Ligi ADS Osijek maçı şifresiz canlı izle! - Adana Demirspor Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan fırtınası! Adana Demirspor Osijek maçı canlı yayın TV8,5 izle!

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk ediyor. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ülkemizi söz konusu turnuvada temsil eden Akdeniz ekibi, ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istiyor. İşte, TV8,5'tan ekranlara gelecek mücadelenin canlı yayın izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 16:20
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        Adana Demirspor Osijek maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden ve ilk olarak Romanya ekibi 1907 Cluj'u 1-1 ve 2-1'lik skorlarla safdışı bırakan mavi lacivertliler, şimdi de Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya geliyor. İşte, merakla beklenen karşılaşma hakkında ayrıntılar...

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI NE ZAMAN?

        Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak ve zorlu mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.

        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK CANLI YAYIN

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI BİLET FİYATLARI

        VİP : ₺2.842,00

        MARATON ALT 118 : ₺654,00

        MARATON ALT 117-119 : ₺559,00

        MARATON ALT 116-120 : ₺512,00

        KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 115-121 : ₺464,00

        GÜNEY BALKON : ₺332,00

        KAPALI ALT 101-106 / MARATON ALT 114-122 : ₺275,00

        BATI KAPALI ÜST : ₺275,00

        MARATON ÜST : ₺275,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT : ₺227,00

        KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ÜST : ₺184,00

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        ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

        Adana Demirspor Osijek UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiackos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

        Karacic, Svensson, Dorukhan, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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