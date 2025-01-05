Adanaspor: 0 - Amed SK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Amed SK, 0-0 berabere kaldı. Alt sıralarda yer alan Adanaspor puanını 15'e yükseltti. 57. dakikada Bruno Lourenço'nun direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Amed SK ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Konuk ekipte top koşturan Bruno Lourenço, 57. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 15'e, Amed SK ise 26'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Boluspor'a konuk olacak. Amed SK, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.