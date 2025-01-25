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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in Adanaspor ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Adanaspor puanını 16'ya, Iğdır FK ise 26'ya çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:02
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        Trendyol 1. Lig'in Adanaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 16'ya, Iğdır FK ise 26'ya yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Turuncu Beyazlılar, Pendikspor'a konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak.

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