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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:56 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:56
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        Yusuf Şimşek dönemi sona erdi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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