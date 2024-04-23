AEK Kadın Voleybol Takımında Yunus Öçal dönemi sona erdi

AEK Kadın Voleybol Takımında Türk başantrenör Yunus Öçal ile yollar ayrıldı.

Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan temsilcisiyle sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, kariyerine farklı bir takımda devam edeceğini kaydetti.

Kasım 2022'den bu yana görev yaptığı AEK'ya geçen sene tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşatan Yunus Öçal, "AEK ile Yunanistan Kupası'nda 2 kez finale yükseldik ve birinde şampiyonluk elde ettik. Ligde de 2 defa yarı final oynadık. Kontratım sona erdi. AEK, çok büyüme niyetinde değil. Bu durum da bana uymadı. Hedeflerimiz örtüşmedi ve yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.