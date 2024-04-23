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        Haberler Spor Voleybol AEK Kadın Voleybol Takımında Yunus Öçal dönemi sona erdi - Voleybol Haberleri

        AEK Kadın Voleybol Takımında Yunus Öçal dönemi sona erdi

        Türk başantrenör Yunus Öçal, AEK Kadın Voleybol Takımı ile yollarının ayrıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:37
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        AEK Kadın Voleybol Takımında ayrılık!
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        AEK Kadın Voleybol Takımında Türk başantrenör Yunus Öçal ile yollar ayrıldı.

        Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan temsilcisiyle sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, kariyerine farklı bir takımda devam edeceğini kaydetti.

        Kasım 2022'den bu yana görev yaptığı AEK'ya geçen sene tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşatan Yunus Öçal, "AEK ile Yunanistan Kupası'nda 2 kez finale yükseldik ve birinde şampiyonluk elde ettik. Ligde de 2 defa yarı final oynadık. Kontratım sona erdi. AEK, çok büyüme niyetinde değil. Bu durum da bana uymadı. Hedeflerimiz örtüşmedi ve yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı.

        Yunanistan'dan ve Türkiye'den teklifler aldığını vurgulayan 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Panathinaikos'tan ciddi bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifi değerlendiriyoruz. Ligde Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki final serisinin tamamlanmasının ardından durum netleşecek." diye konuştu.

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