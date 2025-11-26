Ahmet Kırman, Koç Holding Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

Koç Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman, görevinden istifa etti. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Kırman'ın 3 Nisan 2025'ten bu yana sürdürdüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Kırman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adının yer aldığı ve devam eden soruşturma sürecine katkıda bulunmak, kurumların gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve aile sağlığıyla ilgili gelişen sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla tüm aktif görevlerinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

Koç Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.