Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.857,17 %-0,28
        DOLAR 42,4706 %0,06
        EURO 49,1963 %0,05
        GRAM ALTIN 5.676,40 %0,73
        FAİZ 39,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,83 %0,92
        BITCOIN 87.887,00 %1,02
        GBP/TRY 56,0179 %0,16
        EUR/USD 1,1584 %0,12
        BRENT 62,66 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 9.280,92 %0,73
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ahmet Kırman, Koç Holding Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Ahmet Kırman, Koç Holding Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

        Koç holding Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev alan Ahmet Kırman, yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding'den ayrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Koç Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman, görevinden istifa etti. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Kırman'ın 3 Nisan 2025'ten bu yana sürdürdüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

        Kırman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adının yer aldığı ve devam eden soruşturma sürecine katkıda bulunmak, kurumların gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve aile sağlığıyla ilgili gelişen sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla tüm aktif görevlerinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

        Koç Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

        "Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

        İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!