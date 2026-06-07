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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka AI başarısından halka doğrudan pay - Trump yönetimi OpenAI’de hisse payı almayı değerlendiriyor

        AI başarısından halka doğrudan pay

        ABD Başkanı Donald Trump'ın AI şirketleriyle görüşerek Amerikan halkının bu teknolojinin başarısından doğrudan fayda sağlamasını hedefleyen anlaşmalar üzerinde çalıştığını açıklamasının ardından, Trump yönetiminin OpenAI'de hisse edinme seçeneğini masaya yatırdığı ortaya çıktı. CNBC ve Bloomberg'un iddialarına göre hükümet-OpenAI görüşmeleri sürüyor; bu hisselerin bir kısmı OpenAI'nin önerdiği "Public Wealth Fund" (Kamu Serveti Fonu) için kullanılabilir. Bernie Sanders'ın AI devlerinden %50 hisse vergisi talebiyle hararetlenen tartışmada, eleştirmenler "hükümet-şirket kaynaşması" uyarısı yapıyor.

        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Trump yönetimi OpenAI'de hisse payı almayı değerlendiriyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada AI şirketleriyle görüştüğünü ve “Amerikan halkının AI başarısından doğrudan pay alacağı” modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti. Trump’ın bu açıklaması, yönetiminin özellikle OpenAI ile hisse payı görüşmeleri yürüttüğü iddialarıyla birleşince geniş yankı uyandırdı.

        TRUMP’IN AI’DE HALK ORTAKLIĞI VİZYONU

        Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, AI yöneticileriyle “şirketlerin bir kısmının Amerikan halkına verileceği, halkın şirketlerle ortak olacağı” kavramları konuştuklarını söyledi. Bu yaklaşım, Trump’ın daha önce Intel’de %10 hükümet hissesi aldığı stratejiyle de uyumlu görünüyor.

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        OPENAI İLE HİSSE GÖRÜŞMELERİ

        CNBC’nin haberine göre Trump yönetimi, OpenAI ile doğrudan hisse edinme konusunda görüşmeler yapıyor. Bloomberg ise OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 2025’in başından beri hükümetin büyük AI şirketlerinde hisse sahibi olması fikrini savunduğunu aktardı. Alınacak hisselerin bir bölümünün, OpenAI’nin önerdiği Kamu Serveti Fonu’na kaynak oluşturabileceği belirtiliyor. Bu fon sayesinde AI kaynaklı kazançlar doğrudan vatandaşlara dağıtılacak ve “herkesin AI büyümesinden pay alması” hedeflenecek.

        SANDERS’IN YÜZDE 50 HİSSE VERGİSİ TEKLİFİ

        Tartışma sadece sağdan gelmiyor. Senatör Bernie Sanders bu hafta OpenAI, Anthropic ve xAI gibi şirketlerden bir defaya mahsus %50 vergi alınmasını ve bunun hisse şeklinde ödenmesini önerdi. Sanders’a göre bu uygulama, şirketler bu yıl halka açılmadan önce halkın teknolojinin geleceğinde söz sahibi olmasını ve trilyonlarca dolarlık AI kazancının tüm topluma yayılmasını sağlayacak.

        TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER

        Eski Trump AI ve Kripto Sorumlusu David Sacks, Sanders’ın fikrinin hem sağ hem sol kesimde yankı bulduğunu ancak bunun “kurumsal-hükümet kaynaşmasını” hızlandıracağını belirterek uyarıda bulundu. Sacks, şu anda Başkan’ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Kurulu’na eş başkanlık yapıyor. Sosyal medyada da görüşler çeşitlendi. Eski Microsoft çalışanı Dare Obasanjo, “OpenAI için hükümet kurtarma operasyonunun zemini hazırlanıyor” yorumunu yaptı.

        Trump yönetiminin AI’ye yaklaşımı, hem milliyetçi bir “Amerika Önce” perspektifi hem de halka doğrudan ekonomik fayda sağlama vaadiyle şekilleniyor. Ancak hükümetin özel sektördeki büyük teknoloji şirketlerinde hisse sahibi olması, gelecekte regülasyon ve rekabet açısından önemli tartışmaları da beraberinde getirebilir.

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