Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.012,01 %-0,12
        DOLAR 45,5862 %0,02
        EURO 53,0132 %0,17
        GRAM ALTIN 6.642,13 %1,12
        FAİZ 43,63 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 111,33 %3,05
        BITCOIN 77.356,00 %0,51
        GBP/TRY 61,3172 %0,37
        EUR/USD 1,1625 %0,17
        BRENT 104,66 %-5,95
        ÇEYREK ALTIN 10.859,88 %1,12
        Haberler Ekonomi Emlak Aidatlarda olur olmaz zam yapma dönemi sona eriyor

        Aidatlarda olur olmaz zam yapma dönemi sona eriyor

        Yıllardır tartışma konusu olan fahiş site aidatlarında dengeleri değiştirecek yeni dönem başlıyor. Artık karar tek bir yöneticinin değil, doğrudan kat maliklerinin olacak. Yeni düzenlemeyle aidat artışlarına sınır gelirken, "ben yaptım oldu" anlayışı da tarihe karışıyor. Peki yeni sistem site yaşamında neleri değiştirecek? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Esra Toptaş'a anlattı

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 20:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aidatta yeni dönem

        Yıllardır milyonlarca vatandaşın şikâyet ettiği fahiş site aidatlarıyla ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Yeni sistemle birlikte artık site yöneticilerinin tek başına karar aldığı dönem sona erecek. Aidat miktarından yapılacak harcamalara kadar birçok konuda son söz kat maliklerinin olacak.

        Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)
        Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)

        Yeni düzenlemenin detaylarını Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç anlattı.

        AİDATLARI ARTIK TEK BAŞINA YÖNETİCİ BELİRLEYEMEYECEK

        Yeni düzenlemeye göre site yöneticileri artık aidat ve avans miktarlarını tek başına belirleyemeyecek. Tüm rakamlar kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, “Artık kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek. Kat malikleri ne derse o olacak. Bu çok önemli bir değişim” dedi.

        REKLAM

        TÜM GİDERLER TEK TEK YAZILACAK

        Yeni sistem kapsamında sitelerde her yıl detaylı bir işletme projesi hazırlanacak. Bu projede güvenlik, temizlik, enerji, bakım ve asansör gibi tüm gider kalemleri açık şekilde yer alacak.

        Hazırlanan planın kat maliklerinin onayına sunulacağını belirten Araç, onay alınmadan hiçbir uygulamanın yürürlüğe giremeyeceğini söyledi.

        “BEN YAPTIM OLDU” DÖNEMİ KAPANIYOR

        Düzenleme kapsamında onaylı bir işletme projesi bulunmaması halinde yönetici geçici bir plan hazırlayabilecek. Ancak bu planın da en geç 3 ay içinde kat maliklerinin onayına sunulması gerekecek.

        Şenay Araç, “Yani ‘ben yaptım oldu’ dönemi tamamen kapanıyor” ifadelerini kullandı.

        FAHİŞ AİDAT ZAMLARINA SINIR GELİYOR

        Yeni düzenleme aidat artışlarına da sınırlama getiriyor. Buna göre mevcut işletme projesi devam ederken yapılacak yeni zamlar, yeniden değerleme oranını aşamayacak.

        Son dönemde sıkça tartışılan yüksek aidat artışlarına dikkat çeken Araç, “Artık yüzde 100-200 zamlar görmek zorlaşacak. Herkes belirlenen sınırlar içinde hareket etmek zorunda” diye konuştu.

        YÖNETİM PLANLARINDA DAHA SIKI KURAL

        Site yönetim planlarında yapılacak değişiklikler için de yeni şartlar geliyor. Buna göre değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin üçte ikisinin onayı gerekecek.

        Aynı çoğunluğun geçici yönetim planları için de geçerli olacağını belirten düzenleme kapsamında, kurala aykırı maddeler ise geçersiz sayılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!

        İstanbul'da Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde, midye salyangoz toplamak için denize tüple dalış yapan Cemil Salman kayboldu. Arama çalışmalarının 10'uncu saatinde, Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi

        #aidatlara zam
        #Şenay Araç
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor