Aidatlarda olur olmaz zam yapma dönemi sona eriyor
Yıllardır tartışma konusu olan fahiş site aidatlarında dengeleri değiştirecek yeni dönem başlıyor. Artık karar tek bir yöneticinin değil, doğrudan kat maliklerinin olacak. Yeni düzenlemeyle aidat artışlarına sınır gelirken, "ben yaptım oldu" anlayışı da tarihe karışıyor. Peki yeni sistem site yaşamında neleri değiştirecek? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Esra Toptaş'a anlattı
Yıllardır milyonlarca vatandaşın şikâyet ettiği fahiş site aidatlarıyla ilgili önemli bir düzenleme geliyor. Yeni sistemle birlikte artık site yöneticilerinin tek başına karar aldığı dönem sona erecek. Aidat miktarından yapılacak harcamalara kadar birçok konuda son söz kat maliklerinin olacak.Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)
Yeni düzenlemenin detaylarını Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç anlattı.
AİDATLARI ARTIK TEK BAŞINA YÖNETİCİ BELİRLEYEMEYECEK
Yeni düzenlemeye göre site yöneticileri artık aidat ve avans miktarlarını tek başına belirleyemeyecek. Tüm rakamlar kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, “Artık kimse kafasına göre aidat belirleyemeyecek. Kat malikleri ne derse o olacak. Bu çok önemli bir değişim” dedi.
TÜM GİDERLER TEK TEK YAZILACAK
Yeni sistem kapsamında sitelerde her yıl detaylı bir işletme projesi hazırlanacak. Bu projede güvenlik, temizlik, enerji, bakım ve asansör gibi tüm gider kalemleri açık şekilde yer alacak.
Hazırlanan planın kat maliklerinin onayına sunulacağını belirten Araç, onay alınmadan hiçbir uygulamanın yürürlüğe giremeyeceğini söyledi.
“BEN YAPTIM OLDU” DÖNEMİ KAPANIYOR
Düzenleme kapsamında onaylı bir işletme projesi bulunmaması halinde yönetici geçici bir plan hazırlayabilecek. Ancak bu planın da en geç 3 ay içinde kat maliklerinin onayına sunulması gerekecek.
Şenay Araç, “Yani ‘ben yaptım oldu’ dönemi tamamen kapanıyor” ifadelerini kullandı.
FAHİŞ AİDAT ZAMLARINA SINIR GELİYOR
Yeni düzenleme aidat artışlarına da sınırlama getiriyor. Buna göre mevcut işletme projesi devam ederken yapılacak yeni zamlar, yeniden değerleme oranını aşamayacak.
Son dönemde sıkça tartışılan yüksek aidat artışlarına dikkat çeken Araç, “Artık yüzde 100-200 zamlar görmek zorlaşacak. Herkes belirlenen sınırlar içinde hareket etmek zorunda” diye konuştu.
YÖNETİM PLANLARINDA DAHA SIKI KURAL
Site yönetim planlarında yapılacak değişiklikler için de yeni şartlar geliyor. Buna göre değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin üçte ikisinin onayı gerekecek.
Aynı çoğunluğun geçici yönetim planları için de geçerli olacağını belirten düzenleme kapsamında, kurala aykırı maddeler ise geçersiz sayılacak.