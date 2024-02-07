Aile destek ödemesi ne kadar? Şubat ayı ödemesi ne zaman yapılacak?
Şubat ayıyla birlikte Aile Destek Paketi'nin ödeme tarihi, hak sahipleri tarafından merak edilmeye başlandı. Aile Destek Programı, gelir seviyelerine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemeleri kapsıyor. Şubat ayı Aile Destek Ödemesi'nin ne zaman yatacağı, zam olup olmadığı araştırılıyor. İşte 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemelerine dair detaylar...
Her ay olduğu gibi Şubat ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sunulan aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu programın şartlarını karşılayan aileler başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirdikten sonra uygun bulunmaları halinde 12 ay boyunca ödeme alabilecekler. Başvurmak isteyenler "Aile Destek ödemesinde zam var mı, ne kadar arttı?" ve "Şubat ayında Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak?" gibi soruları merak ediyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemelerine dair tüm soruların yanıtları...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen Aile Destek Programı ödemesinin ne zaman yapılacağı özellikle dar gelirle aileler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ödemeler ay ortasında hak sahibi ailelere yatırılmıştı. Bu nedenle aile destek ödemelerinin bu ay 15 Şubat'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar TL yatırılacağını belirtmişti. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı henüz Aile Destek Programı hakkında bir zam ve yatırılma tarihi açıklamadı ancak geçtiğimiz ay olduğu gibi Şubat'ta da ay ortasında ödemelerin yapılması bekleniyor. Resmi olarak açıklandığında zam ve yatırılma tarihine haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Ödeme tutarları, hanelerdeki kişi başına düşen aylık gelir tutarına göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde tutar aralıkları hakkında şu açıklamayı yaptı:
450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850
Programın çocuk desteğini de kapsamaya başlamasıyla beraber hanelere yapılacak ek destek tutarları hanede bulunan çocuk sayısına göre belirlendi. İşte o miktarlar:
1-2 çocuklu hanelere - 350
3 çocuklu hanelere - 450
4 çocuklu hanelere - 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuracak kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşını doldurmayan kişiler de programa başvuru sağlayamayacak. Mavi kart sahipleri, yurt dışında ikamet edenler, hane içinde memur bulunan ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden yararlanamayacaklar arasında yer alıyor. Tüm şartları karşılayan adaylar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.