Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödemesi zamlandı mı, ne kadar olacak? Aile Destek Programı ödemeleri zamlı mı yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aile Destek Paketi ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu? 2024 Aile Destek ödemesi zamlı mı yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri, ilgili bakanlık tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine yatırılmaya devam ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. Bu kapsamda emekli, memur maaşı ve asgari ücret zamlarının ardından Aile Destek ödemelerine zam gelip gelmeyeceği gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Aile Destek ödemesine zam geldi mi sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 21:12 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:12 facebook

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı Ocak ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Aile Destek Paketi ödeme tarihleri kadar, ödemelere zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi Aile Destek ödemeleri geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak gerçekleşmişti. Peki, "Aile Destek Paketi ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemeleri zamlı mı yatacak?" İşte Aile Destek ödemesine ilişkin tüm detaylar...

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yattığını belitti. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.