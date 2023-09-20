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        Haberler Televizyon Aile dizisi yeni sezon ne zaman ve hangi gün başlayacak? Show TV dizisi Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

        Aile dizisi yeni sezon ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 30 Mayıs tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile dizi, 2. sezon çekimlerine Eylül ortasında başlandığı açıklandı. Peki, "Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" İşte Aile dizisi yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:26 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:26
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        Salı akşamlarının vazgeçilmezi, yayınlandığı bölümleri ile reyting rekorları kıran Aile dizisi, 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin yeni sezon tarihi televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" İşte Aile dizisi 2. sezonun yayınlanacağı tarih...

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        AİLE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'nin hayranlarını üzecek gelişme yaşandı. Uzun süredir ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdüren dizi severler için üzücü haber yapımdan geldi.

        Normalde Ağustos ayı itibariyle setlere dönmesi beklenilen Show TV'nin sevilen dizisi Aile, yeni sezon için hazırlıklarına Eylül ayı itibariyle başlayacağı açıklandı.

        Ağustos sonu çekimlerine başlanıp, Eylül başında ekranlara gelmesi beklenen yeni bölümler için, çekimlerin Eylül ortasında başlayacağı açıklandı. Bu durumda, Aile dizisi 2. sezon Ekim ayında izleyiciyle buluşacak.

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        30.BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

        Öte yandan aktarılan bilgilere göre başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi başarılı oyuncuları barındıran Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

        Bu gelişmeyi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisiyle Show TV yönetimi de doğruladı.

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        AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin rolüne hayat veriyor.

        Merakla beklenen dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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