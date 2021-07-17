Televizyon ile dijital medya içerik üreticilerini bir araya getiren yeni nesil medya ürünü AirTV tanıtıldı. AirTV ile klasik televizyon kanalları ve YouTube gibi platformlara içerik üretenler, aynı ortamda yayın yapabiliyor. Google’ın yeni nesil televizyon altyapısını kullanan AirTV’nin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı ise Digiturk oldu.

Farklı kaynaklardan sağlanan yayınları tek bir arayüz üzerinden sunan AirTV ile klasik televizyon kanalları ile YouTube içeriklerinin gösterildiği tematik kanallar bir araya geliyor. Kullanıcılar, kanal listelerine ulusal kanalların yasıra takip ettikleri YouTuber’ların kanallarını da ekleyebiliyor. Kullanıcılar, USB bellek boyutunda bir ‘stick’ veya bir IPTV kutusu ile YouTube içerikleri ve Netflix gibi yeni nesil platformları izleyebiliyor.

'TV'LERİ AKILLANDIRIYOR'

AirTV ile akıllı televizyonu olmayan izleyicilerin de televizyonlarını akıllı hale getirip, yeni nesil online medya içeriklerine ulaşabildiğini belirten AirTV Türkiye Genel Müdürü Ömer Görkem Özkepir, şunları söyledi:

“Yurt dışından sonra Türkiye’de de kullanıcılarımız ile en yeni teknolojilerimizi buluşturuyoruz. İçerik dünyasının bu kadar zenginleştiği bir dönemde teknolojik yenilikler ile kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Dijital medya alanında yeni teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz.”