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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet filosuna 4 yeni uçak katıldı

        AJet filosuna 4 yeni uçak katıldı

        AJet, son 10 gün içerisinde 4 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı filosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:47 Güncelleme:
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        AJet filosuna 4 yeni uçak katıldı

        TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tescilli fabrika çıkışlı uçaklar; teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD’nin Seattle kentinden Türkiye’ye getirildi. Böylece son 10 günlük süreçte AJet filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha dahil oldu.

        Koltuk montajları ve kabin donanımları tamamlanan uçakların bir bölümü tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni teslimatlarla, Ağustos 2025’ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak sayısı 28’e ulaştı.

        Firma tarafından yapılan açıklamaya göre AJet, 2026 yılı boyunca yeni Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdürecek. Filonun gençleşmesine yönelik yatırımlar kapsamında, yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

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