AJet'ten gençlere özel indirimli bilet

Trabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasında "Suçum yok demiyorum. Olay tamamen kazaydı. Acılar var, benim de acım var" diyen sanık, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbete; 'Kamu görevlisini yaralamaktan ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da toplam 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)