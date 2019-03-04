ABD’li teknoloji devi Apple, geçen yılın iPhone satışlarından memnun olmasa da akıllı saat sektöründeki yerini muhafaza etmeyi başardı. Araştırma kuruluşu Strategy Analytics’in son raporuna göre Apple, 2018’in son çeyreğinde dünya genelinde 9.2 milyon adet Apple Watch satışına imza attı.
Geçen yılın son çeyreğine göre akıllı saat satışlarında yüzde 18’lik artış kaydeden şirket, 2017’in son çeyreğinde 7.8 milyon adetlik satış yapmıştı.
2018 yılı genelinde toplamda 22.5 milyon adet satış rakamına ulaşan Apple, bu rakamla akıllı saat pazarındaki pastanın tam yarısına sahip. Ancak şirketin artan satış rakamlarına rağmen global akıllı saat pazarındaki payında ciddi bir gerileme de sözkonusu.
2017 yılı genelinde pazarın yüzde 60’ına hakim olan Apple’ın payı 2018 yılında ise 10 puan kayıpla yüzde 50’ye geriledi.
Çok sayıda marka farklı fiyat segmentlerde akıllı saat rekabetine girişirkeni pazarın yüzde 53.5 büyüdüğü 2018’de Apple’ın satışlarındaki artış yüzde 27 seviyesinde kaldı.
SAMSUNG VE FITBIT ARASINDA SIKI REKABET
Apple’ın rakibi Samsung, dördüncü çeyrekte 2,4 milyon adet satış yaparak, yüzde 13.2’lik paya sahip oldu. 2018’in tamamında ise 5.3 milyon adet satış yaptı ve pazarın 11.8’lik kısmına sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.
Strategy Analytics’in raporuna göre akıllı saat pazarında ikinciliğe geçen yıl toplam 5.5 milyon adet satış rakamı ve yüzde 12.2’lik paya ulaşan Fitbit yerleşti.
Akıllı saat satışları
|Marka
|2017 Satış Adedi (Milyon)
|2017 Pazar Payı (%)
|2018 Satış Adedi (Milyon)
|2018 Pazar Payı (%)
|Apple
|17.7
|60.4
|22.5
|50
|Fitbit
|0.5
|1.7
|5.5
|12.2
|Samsung
|3.1
|10.6
|5.3
|11.8
|Garmin
|2.2
|7.5
|3.2
|7.1
|Diğer
|5.8
|19.8
|8.5
|18.9
|Toplam
|29.3
|100
|45
|100
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