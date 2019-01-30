Küresel akıllı telefon pazarı, üst üste beşinci çeyreğini de daralarak kapattı. 2018 yılında toplam akıllı telefon satışları yüzde 4.6 gerileyerek, 1 milyar 455 milyon adetten 1 milyar 388 milyona düştü.

2017’de dünya genelinde 3 milyon 986 bin 301 adet olan günlük ortalama telefon satışları, 2018’de 183 bin 561 adet azalışla 3 milyon 802 bin 740’a geriledi.

Pazar araştırma kuruluşu Canalys’in açıkladığı 2018 yılı verilerine göre Samsung liderliğini korumasına karşın yılın kaybedeni oldu.

Samsung’un akıllı telefon satışları 2018’de yüzde 7.2 azalarak 293.7 milyona, Apple’ın ise yüzde 1.7 düşüşle 212.1 milyona geriledi. Çinli Huawei ve Xiaomi ise yıllık satışlarını sırasıyla yüzde 34.5 ve yüzde 31.6 artırdı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2018 yılının ikinci çeyreğinde Apple’ı geçerek, dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumuna yükselen Huawei, geçen yılın genel sonuçları itibariyle bu ünvanını tekrar Apple’a geri verdi.

SON ÇEYREKTE EN ÇOK APPLE SATTI

Samsung’un yüzde 21.2 ile lider olduğu pazarda 2018 yılını Apple yüzde 15.3 ile ikinci, Huawei yüzde 14.8 ile üçüncü, Xiaomi yüzde 8.7 ile dördüncü ve Oppo ise yüzde 8.6 ile beşinci sırada kapattı.

2018 yılının 4. çeyrek sonuçlarına bakıldığında ise en çok akıllı telefon sevkiyatı yapan marka Apple oldu. 2017 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 7.3 gerilemesine karşın, Apple 2018’in son çeyreğinde 71.7 milyonluk iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi.

ÇİN’DE PAZAR SON 5 YILIN DİBİNDE

Geçen yılın son çeyreğinde Samsung’un satışları yüzde 5.3 gerilerken, Huawei’nin telefon sevkiyatları yüzde 47.3, Oppo’nun ise yüzde 20.6 arttı.

Pazarın hem üretim hem de tüketim bakımından en büyük oyuncularından Çin’de 2018 yılında akıllı telefon satışları yüzde 14 gerileyerek 396 milyona düştü. Bu rakam, 2013 yılından bu yana olan en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Çin pazarında Huawei’nin satışlarını yüzde 16 artırdığı geçen yıl Apple’ın satışları ise yüzde 13 düştü.

NEDEN DÜŞÜYOR?

Pazardaki daralmayı değerlendiren Canalys Kıdemli Analisti Ben Stanton, “Akıllı telefon pazarında ürün inovasyonu yavaşladığı için insanlar açıkça mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanma eğiliminde. Ayrıca ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, gelişmiş pazarlarda zayıf tüketici harcamaları ve eski telefonların yenilenerek ikinci elde satışına artan ilgi gibi faktörler akıllı telefon gönderilerinin azalmasına neden oldu” dedi.