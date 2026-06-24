Akıma kapıldı, facia yaşandı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Viranşehir ilçe kırsalında meydana geldi. Demir doğrama işinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Ramazan Erol (40), ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Erol'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.