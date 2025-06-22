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        Haberler Spor Transfer Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında! - Futbol Haberleri

        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!

        Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, teknik direktör arayışlarına başladı. Suudi takımı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u listesinin başına yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:05
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        Geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da teknik direktörü Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor.

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        İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Yeni antrenör arayışlarını sürdüren Al-Nassr, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u gündemine aldı.

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        Okan Buruk'un Suudi ekibinin teknik direktör listesinin başında yer aldığı öne sürüldü.

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        Buruk'un Türkiye'de kazandığı başarılarla Al-Nassr'ın dikkatini çektiği iddia edildi.

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        GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

        Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında geçirdiği dönemde adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. 2022 yılında göreve başlayan Buruk, 2025 yılına kadar elde ettiği kupalarla taraftarları coşturdu. Buruk, Galatasaray'ın başında 3 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferine ulaştı.

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