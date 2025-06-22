Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, teknik direktör arayışlarına başladı. Suudi takımı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u listesinin başına yazdı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da teknik direktörü Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor.
İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Yeni antrenör arayışlarını sürdüren Al-Nassr, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u gündemine aldı.
Okan Buruk'un Suudi ekibinin teknik direktör listesinin başında yer aldığı öne sürüldü.
Buruk'un Türkiye'de kazandığı başarılarla Al-Nassr'ın dikkatini çektiği iddia edildi.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında geçirdiği dönemde adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. 2022 yılında göreve başlayan Buruk, 2025 yılına kadar elde ettiği kupalarla taraftarları coşturdu. Buruk, Galatasaray'ın başında 3 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferine ulaştı.