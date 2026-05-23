Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Al Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. Al Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olacak kalacaksın." denildi.