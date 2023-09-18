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        Haberler Gündem Çevre Alanya orman yangını son dakika: 190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı'dan açıklama: Yangın kontrol altında!

        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam etti. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakan Yumaklı, saat 10.40 itibariyle, "Antalya´nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:06
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        190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında!
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        Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını 21 saatten fazla süredir devam ediyor.

        190 HEKTAR ORMAN YANDI

        DHA'da yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı.

        11 HELİKOPTER VE 10 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

        11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

        İHA'LARLA YANGIN ALANLARI FOTOĞRAFLANIYOR

        Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

        TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

        Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

        YANGIN VADİ İÇİNDE İLERLEDİ

        Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

        YENİDEN MÜDAHALEYE BAŞLANDI

        Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlayarak kara ekiplerine destek verdi.

        YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakan Yumaklı, saat 10.40 itibariyle "Antalya´nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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        #Alanya orman yangını
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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