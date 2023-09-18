190 hektar kül oldu! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altında! Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam etti. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakan Yumaklı, saat 10.40 itibariyle, "Antalya´nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:06 facebook

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