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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Alanyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Alanyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Arda Usluoğlu, Anıl Yiğit Çınar (kk), Bera Çeken ve Florent Hadergjonaj'ın (p) golleriyle galibiyete ulaşan Alanyaspor, puanını 3'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:22
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        Alanyaspor evinde farklı kazandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Alanyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7'de Arda Usluoğlu, 24'te Anıl Yiğit Uçar (kk), 26'da Bera Çeken ve 67. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Konuk ekibin tek golünü ise 40. dakikada Barış Jakob Kalaycı kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 3'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun bir sonraki haftasında Alanyaspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde İskenderunspor'u ağırlayacak.

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