Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
ALANYASPOR: 2 - KASIMPAŞA: 0
13' Welinton, 15' Fernandes
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: A Spor
ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Ceyhun, Efecan, Umut Güneş, Musa, Cisse, Fernandes
YEDEKLER: Eray, N'Sakala, Caulker, Salih Uçan, Bakasetas, Onur Bulut, Siopis, Emircan, Djalma, Bammou
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Hajradinovic, Tarkan, İlhan, Aytaç, Ahmet Hakan, Mame Thiam
YEDEKLER: Murat Can, Enes, Çağtay, Taha Batuhan, Oğuzhan, Yılmaz, Murat, Furkan, Ndongala, Emirhan
TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 22 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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