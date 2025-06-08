Alessia Orro, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.