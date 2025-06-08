Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Alessia Orro, Fenerbahçe'de! - Voleybol Haberleri

        Alessia Orro, Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alessia Orro, Fenerbahçe'de!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

        2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşımdaki voleybolcu; Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano'da forma giydi.

        2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 'En iyi pasör' ödüllerini kazanan Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de 'En iyi pasör' seçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili